新世代J-POPボーイズグループ・aoenを徹底解剖！昨年6月にデビューしたばかりの超フレッシュな7人組

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

同番組の2月のピックアップアーティストが、aoen（アオエン）に決定した。

昨年6月にデビューしたばかり、“超青い”新世代J-POPボーイズグループ・aoenを、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって徹底解剖していく。

aoenの知られざる特技に迫る企画や胸キュンワードが聞ける演技企画、さらには恒例のダンス企画など、aoenの新たな一面が盛りだくさんの内容に注目だ。

◆aoenとは？

aoenは、オーディション番組『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』を経て2025年にデビューした、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。

BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・JCONICが手がけている。

グループ名には「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながら活動している。

デビュー1年目、いま注目すべき超フレッシュな7人組だ。

◆収録を終えた感想

優樹：たくさん笑った楽しい収録でした。騒がしくてにぎやかで楽しいaoenが伝わったら嬉しいです！

京助：みなさんが知らない魅力を見せられたと思います。とても楽しい収録でした！