SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）とStray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、1月21日（現地時間）にフランス・パリのロダン美術館で開催された、DIOR（ディオール）2026-2027年ウィンター コレクションに出席。2ショットを披露し、ファンの大きな注目を集めている。 【動画】①②ミンギュ＆ヒョンジン、“兄弟感”溢れる2ショット ③④会場入りの様子&#