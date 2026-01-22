SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）とStray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、1月21日（現地時間）にフランス・パリのロダン美術館で開催された、DIOR（ディオール）2026-2027年ウィンター コレクションに出席。2ショットを披露し、ファンの大きな注目を集めている。

■Stray Kidsヒョンジンの背に手を置くSEVENTEENミンギュ

ショー会場に登場したミンギュは、ブラウンウールのジャケットにホワイトコットンのウィングチップカラーシャツ、ワイドシルエットのネイビーウールパンツを合わせた、シックでモードな装いを披露。一方、ウェーブを効かせたマレットヘアが柔らかな印象を与えるヒョンジンは、ホワイトのコットンシャツにブルーのウールカーディガンを羽織り、ブルーデニムパンツでエレガントさとカジュアルを絶妙にミックスしたスタイルを見せた。

ファッション誌『DAZED KOREA』の公式SNSには、ふたりが2ショット撮影に臨む様子を収めた映像が公開。ミンギュがヒョンジンの背中にそっと手を回し、目線の方向を指差してポーズを導く場面もあり、さりげない“先輩らしさ”を感じさせる。そんなミンギュの隣で、ヒョンジンも次第にリラックスした表情を浮かべ、ピースサインをしたり、向かい合って言葉を交わしたりと、自然体でカメラに応えている。

また、『W KOREA』のSNSでは、ふたりの2ショットに加え、ミンギュが香港の俳優・歌手トニー・レオンと握手を交わし、並んでポーズを決める貴重なシーンも公開された。

SNS上では、「ミンギュとヒョンジンはアツい！」「とにかくお顔が強い」「ミンギュの隣のヒョンジンが完全に“弟”でたまらない」「懐いている感じが尊い」「ミンギュのお兄さん感がメロい」「長身ミンギュを見上げるヒョンジンが可愛すぎる」「この2人ずっと見ていられる」など、双方のファンから歓喜の声が相次いでいる。

