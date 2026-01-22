冬が深まってきたら、気温に応じて女性に対する気遣いもシフトチェンジさせたいところです。いつも以上に細やかな気遣いで、女性を温かい気持ちにさせてあげましょう。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に行ったアンケート調査の結果を参考にして、「寒い日のデートにおいて、女性が期待している気遣い９パターン」をご紹介いたします。【１】手をつないで自分のポケットに手を入れる「愛を感じてテンションが上がる」（