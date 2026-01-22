ドジャースが２１日（日本時間２２日）、カブスからＦＡとなっていたカイル・タッカー外野手（２９）との４年２億４０００万ドル（約３８０億円）での大型契約を正式に発表し、ドジャースタジアムで入団会見が行われた。現地放送局「スポーツネット」は会見後に大谷翔平投手（３１）とクラブハウス内でお互いに満面の笑みを浮かべてハグをする様子が公開された。大谷は自主トレのために本拠地を訪れており、スーツ姿のタッカー