「こうが」ではなく…皆さんは、甲賀忍者というのを聞いたことがあるでしょう。滋賀県の甲賀郡を中心に活躍した忍者集団のことです。※関連記事：忍者の最強条件＝無名であること！貴重な忍術史料『万川集海』が説く上忍・中忍・下忍の違い戦国時代、忍者が本当に使っていた「忍び六具」とは？派手さゼロなのに恐ろしく実戦的なリアル装備この甲賀郡は、現在の滋賀県甲賀市・湖南市にあたり、甲賀市が誕生したのは2004年、5つの町