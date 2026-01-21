高市早苗首相が19日に自身のX(@takaichi_sanae)を更新し、元ブラジル代表ジウベルト・シウバ氏とのツーショットを披露した。G・シウバ氏は現役時代に守備的MFとして活躍し、アーセナルで「インヴィンシブルズ」(プレミアリーグ無敗優勝)を経験。ブラジル代表では2002年、2006年、2010年と3大会連続でワールドカップに出場し、2002年日韓大会の優勝に貢献した。高市首相は「本日、FIFAワールドカップ2026のトロフィーツアーの