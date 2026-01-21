新車26万円！ 3人乗れる「小さいクルマ」！（取材協力：日本自動車博物館） くるまのニュース

建設機械メーカーが挑んだ異色のクルマづくり 農業機械そのもの?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 建設機械メーカー「農民車コマツ」と呼ばれる、異色のクルマを紹介している
  • 1960年に発表されたもので、農作業に十分な性能を発揮したという
  • 畑で働き、用事があればそのまま街へ出かけることもできる一台だったそう
記事を読む

おすすめ記事

  • スクエアなデザインに懐かしの「ムーヴ コンテ」を彷彿とさせる
    ダイハツ新たな「軽ワゴン」公開へ！ 往年の「ムーヴコンテ」風“カクカクデザイン”＆「両側スライドドア」採用！ “20％以上”の燃費向上の「画期的パワトレ」にも期待の「K-VISION」JMS札幌2026に登場！ 2026年1月16日 20時10分
  • めちゃ背が高い超スーパーハイトワゴンスタイルを採用！
    ダイハツ斬新「“観音開き”軽ワゴン」に反響殺到！ 「軽の常識を壊した一台だと思う」「家族で使う軽として理想形」の声も！ “背高すぎボディ”＆「ひろーい車内空間」採用の「デカデカ」に再注目！ 2026年1月15日 10時45分
  • スバル「インプレッサ STI Performance Edition」
    価格356万円！ スバル「“新”スポーツワゴン」初公開！ 「センター2本出しマフラー」×スポーティなSTIエアロパーツ採用！ 特別仕様車「インプレッサSTI Performance Edition」登場 2026年1月15日 5時30分
  • ホンダのコンセプトモデル「KIWAMI」
    ホンダの「激薄4WDセダン」に再注目！ 全高わずか“1.25m”の平べったいボディ＆“低床レイアウト”が斬新！ コンセプトカー「KIWAMI」とは？ 2026年1月19日 10時25分
  • JAOSが魅せた！　競技で鍛え、磨かれた本物感。｜東京オートサロン2026｜
    JAOSが魅せた！　競技で鍛え、磨かれた本物感。｜東京オートサロン2026｜ 2026年1月20日 21時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
    2. 2. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
    3. 3. 浜辺美波 食あたり原因に悔し気
    4. 4. 合格者と不合格者を入れ違え掲示
    5. 5. いけちゃん 現地紙も怒りの報道
    6. 6. 公明の斉藤代表が離党 中道入党
    7. 7. LAWSON 盛りすぎチャレンジ開催
    8. 8. タカ 長男が国際コンクール金賞
    9. 9. 「若い男性が背中刺された」通報
    10. 10. オバマものまね芸人 次女が秀才
    1. 11. 米倉声明「中居氏と同じ失敗臭」
    2. 12. 「心の幼い大人」最大の特徴
    3. 13. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    4. 14. 異例の無告知「水ダウ」生放送
    5. 15. 山本代表が辞職 橋下徹氏が敬意
    6. 16. 山本代表「中道は嘘つきども」
    7. 17. 山本代表の辞職に号泣 頭真っ白
    8. 18. 橋本環奈が初月9主演 不穏な気配
    9. 19. なべやかん「替え玉事件」の真相
    10. 20. 遺体をサイコロに 埼玉凶悪事件
    1. 1. 合格者と不合格者を入れ違え掲示
    2. 2. 公明の斉藤代表が離党 中道入党
    3. 3. 「若い男性が背中刺された」通報
    4. 4. 「心の幼い大人」最大の特徴
    5. 5. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    6. 6. 遺体をサイコロに 埼玉凶悪事件
    7. 7. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
    8. 8. 日比谷線の見合わせ 約3万人影響
    9. 9. 「話すほど嫌われる人」の原因
    10. 10. 安倍氏銃撃 被告に無期懲役判決
    1. 11. 石川 大規模な交通障害の恐れ
    2. 12. 石川県に「顕著な大雪情報」発表
    3. 13. 安倍昭恵さん 判決うけコメント
    4. 14. 安倍氏銃撃公判「元首相」考えず
    5. 15. 秋篠宮さまに「険しいご表情」
    6. 16. 山本太郎氏 参院議員辞職を表明
    7. 17. 浴槽内の男性遺体 去年に死亡か
    8. 18. 浴槽に遺体 首などに圧迫の痕
    9. 19. 熊本のヘリ大破 運航会社が会見
    10. 20. 出るまで待っとけ 裁判官に発言
    1. 1. 山本代表「中道は嘘つきども」
    2. 2. 山本代表の辞職に号泣 頭真っ白
    3. 3. 山上被告人の無期懲役「厳しい」
    4. 4. 山本太郎氏 血液のがん一歩手前
    5. 5. 共産、小選挙区に29人追加　いずれも新人
    6. 6. ゴゴスマ降板の内幕 暴露中止に
    7. 7. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
    8. 8. 小学生の首を絞めて海へ 大炎上
    9. 9. 辞職を表明した山本代表が会見
    10. 10. 自民パンフは“高市氏一色”　与野党、続々と公約発表　“超短期決戦”候補者の擁立に奔走
    1. 11. 受験生は期日前投票を…呼びかけ
    2. 12. 受験生に期日前投票…「酷だな」
    3. 13. 維新公約に議員定数1割減　専守防衛、定義見直しも
    4. 14. 小川氏が圧勝 市民語る「勝因」
    5. 15. 連合、新党結成の決断尊重との衆院選方針案
    6. 16. 学習院中退 佳子さま語った葛藤
    7. 17. 中道に144人が入党意向 幹部説明
    8. 18. デッキに「ベビーカー放置」物議
    9. 19. こういう解散はダメ 橋下氏断言
    10. 20. 記者会見オープン化って何？　“自由報道協会”主催の小沢一郎会見に参加して思ったこと
    1. 1. ベッカム氏長男 和解の意思なし
    2. 2. トランプ氏 低迷で「危機感」か
    3. 3. 南米で最も豊かな国 没落の背景
    4. 4. 韓国前大統領 懲役23年の判決
    5. 5. 避妊具に課税「ほぼ効果なし」中
    6. 6. 「具理奪おうとしたら…大戦に」
    7. 7. 金価格 一時史上最高値を更新
    8. 8. 米大統領 就任1年で成果アピール
    9. 9. 女児刺殺 女教師が上告状提出か
    10. 10. フィリピン 新ガス田を発見
    1. 11. 英に中国が「メガ」大使館建設へ
    2. 12. 中国の工場爆発事故 死者10人に
    3. 13. 日本を旅行する外国人観光客増
    4. 14. 台湾の特別上映で「怪盗特集」
    5. 15. 訪日10年 仏での子育て「怖い」
    6. 16. 米の長期金利上昇 日本が影響か
    7. 17. 偽の基地局 Android 16に新設定
    8. 18. ベネズエラに莫大な鉱物資源
    9. 19. 中国が「ワ州」に介入できぬ理由
    10. 20. 月5万人 ロシア兵の死傷が目標
    1. 1. 40歳まで人生ほぼ地獄…過酷半生
    2. 2. JR東 首都圏で昼間も保守作業へ
    3. 3. 万博のEVバス150台「塩漬け」に
    4. 4. 謎のコンビニ 独自路線で話題に
    5. 5. ガソリン価格 10週連続で値下げ
    6. 6. ロンドン市場 ドルに買戻し
    7. 7. 約11兆円の買収「現金支払い」に
    8. 8. 大雪 荷物の配達に大幅遅れか
    9. 9. 柏崎刈羽原発が再稼働 臨界到達
    10. 10. 真っ二つ…贅沢&お得パフェ登場
    1. 11. ロッテリア大量閉店も…謎の店舗
    2. 12. 警報級大雪見込みで物流にも影響
    3. 13. 「何とかなるの…」水谷氏が嘆き
    4. 14. ポイ活YouTuberが解説！楽天銀行「最強預金」金利0.64%のカラクリと、損しないためのプラン選び
    5. 15. 【大雪対策】ＪＲ西日本が北陸線・湖西線などの一部区間で「２２日始発から計画運休」発表　大雪の可能性のため　名神高速などの一部でも通行止め予定
    6. 16. 「買い物依存症」対策、あるのか
    7. 17. ｢バカと天才は紙一重｣が脳科学的に見ても大正解である理由
    8. 18. また炎上 VTuberビジネスの問題
    9. 19. 新作「偏愛メシ」に過去イチ困惑
    10. 20. 日本で「iPhone離れ」進む要因
    1. 1. 「Gemini」の正式な読み方 確定
    2. 2. 中毒性すごい医師芸人の早口動画
    3. 3. ChatGPTに「本気で言い返して」
    4. 4. 強風時の配達「割に合わない」
    5. 5. ニコン「Z 50」のライブ撮影での実力をチェック！　コスパと扱いやすさでスマホから乗り換えにも最適
    6. 6. [新世紀シネマレンズ漂流：最新単焦点レンズ編]Vol.02 シネプライムレンズの「CP.3」とスチルカメラ用レンズ「Otus」「Milvus」の違いを解説
    7. 7. PhotoshopとLightroomの連携で写真を仕上げる : 第5回　Lightroomの色の基本〜カメラプロファイルと現像設定の簡単な反映方法
    8. 8. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    9. 9. [山根康宏の「言っチャイナよ」] HONORが世界最薄折りたたみ、シャオミが初の縦折りスマホを投入
    10. 10. 【XGIMI Nova】どこでも映画館！Google TV搭載のポータブルプロジェクターが登場。
    1. 11. 米OpenAI 18歳未満への年齢予測
    2. 12. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    3. 13. ChatGPT 年齢予測で未成年保護へ
    4. 14. エントリー向けの「Google TV」搭載ポータブルプロジェクター「Nova」
    5. 15. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    6. 16. 火を使わず非常食をアツアツに。モーリアンヒートパックは防災袋に必ず入れておきたい魔法のツール
    7. 17. 99.99%暗黒物質で作られる銀河Dragonfly 44発見。質量は天の川銀河と同等、恒星の数は1/100
    8. 18. トランプの新インフラ計画が、都市間の「格差」を加速する？ ホワイトハウスによる政策転換の功罪
    9. 19. 交換レンズレビュー：“小さくて軽い” 35mmAF単焦点レンズを一挙紹介【第7回】　パナソニック「LUMIX S 35mm F1.8」
    10. 20. いよいよ発売「Pixel 9 Pro XL」、グーグル最新のAIスマホを体験する
    1. 1. 上重 PL学園で語り継がれる伝説
    2. 2. 腰痛の意外な原因「お尻」にあり
    3. 3. 平野歩夢 複数箇所の骨折と打撲
    4. 4. 高市首相がシウバ氏と2ショット
    5. 5. 代表の古橋 待望の初ゴール
    6. 6. ド軍は補強を「やり遂げた」
    7. 7. G1でも活躍 ライラックが引退へ
    8. 8. 大坂なおみ「前衛的衣装」に歓声
    9. 9. バルセロナで不遇のレヴァンドフスキ　約15年ぶりとなるリーグ戦5試合連続先発落ち
    10. 10. 大谷に「10億ドル払っても」語る
    1. 11. 女子ゴルフ菅沼 心ないコメント
    2. 12. 「横綱に失礼」土俵入りで異様
    3. 13. 足裏タックルに「あぶな」と騒然
    4. 14. 大の里 連敗を3で止めた理由
    5. 15. レアルFW ファンからブーイング
    6. 16. 異例…佐藤輝明自費でキャンプか
    7. 17. ブルーバードカップ 重賞初制覇
    8. 18. 学生ランナーのシューズ最新事情
    9. 19. Jから「志が低い」指摘 知事見解
    10. 20. アマ野球界に朗報…スコア管理と分析が一体化　鷹データ担当が作成した新アプリ
    1. 1. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
    2. 2. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
    3. 3. 浜辺美波 食あたり原因に悔し気
    4. 4. いけちゃん 現地紙も怒りの報道
    5. 5. タカ 長男が国際コンクール金賞
    6. 6. オバマものまね芸人 次女が秀才
    7. 7. 米倉声明「中居氏と同じ失敗臭」
    8. 8. なべやかん「替え玉事件」の真相
    9. 9. 異例の無告知「水ダウ」生放送
    10. 10. 橋本環奈が初月9主演 不穏な気配
    1. 11. 「ダブル涼子」過去CMに注目
    2. 12. 自民党「選挙時だけ消費税減税」
    3. 13. Netflix アニメ業界で戦略的提携
    4. 14. 鶴松の騒動 店側が口つぐむ背景
    5. 15. 「サブカル系女子」演出が波紋
    6. 16. 和田まんじゅう 3度目の結婚発表
    7. 17. CM起用女優が不祥事…集まる同情
    8. 18. 細木数子さん役 賛否分かれる
    9. 19. 華ゆりさんが死去 CMで一世風靡
    10. 20. 趣里と焼肉店へ「あんな時間に」
    1. 1. いちごの食べ放題 タカノで開始
    2. 2. ミスド&ゴディバ限定品 予約受付
    3. 3. 娘は「性自認が男性」母の負い目
    4. 4. HERA 銀座三越でベースメイク
    5. 5. ママ友と不倫 子の傷つく姿に涙
    6. 6. 週7で持ちたい 軽量2WAYバッグ
    7. 7. ユニクロ 異次元の可愛さ絶賛
    8. 8. 19年連続売上No.1 新色UVが登場
    9. 9. 「スシローカフェ部」に新商品
    10. 10. シャトレーゼの和菓子 注目商品
    1. 11. 聞き間違い? 夫の返事に困惑の妻
    2. 12. ジルサンダー新作 使い勝手は?
    3. 13. 見た目と実用性 両立したバッグ
    4. 14. 60代やめてよかったこだわり8選
    5. 15. 妻を元気づけた夫の予想外LINE
    6. 16. アディダス×ベイプ、トリプルコラボスーパースター発売
    7. 17. ユニクロ 春夏コレクション発売
    8. 18. お菓子オタクだと気付かれてた！ 隠してるつもりが溢れ出る和菓子愛／京都伏見のあやかし甘味帖1（7）
    9. 19. 40代の急な老け見え、根本原因
    10. 20. 残酷な人間関係 ぷく子語る現実