柏崎刈羽原発6号機が21日午後7時2分、再稼働しました。東京電力による原発の再稼働は14年ぶりで、福島第一原発の事故後初めてとなります。柏崎刈羽原発6号機をめぐっては1月17日、原子炉から制御棒を引き抜く試験中に警報が作動しないトラブルが発生し、20日に予定していた再稼働を延期していました。東京電力は21日未明にこのトラブルにまつわる修正・確認作業を終え原子力規制庁に説明し、原子力規制委員会が21日午後、再稼働を