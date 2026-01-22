次なる焦点は7号機の再稼働に 東京電力ホールディングス（HD）の悲願であった、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の再稼働が、年明け早々実現する見通しとなった。 「原子力発電所を運営する事業者として大変厳粛に受け止めている。国と新潟県からの要請を踏まえ、発電所のより一層の安全性向上と透明性の高い運営に務めていく」 東京電力HD社長の小早川智明氏はこう語る。 東電は柏崎刈羽原発6号機の再稼