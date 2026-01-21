「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、クリップ型完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Victor ワイヤレスイヤホン（HA-NP1T）（JVCケンウッド）2位Ultra Open Earbuds（BOSE）3位cheero Wireless Open Earphones Smart（CHE-645）（ティ・アール・エイ）4位OpenDots ONE（SKZ-EP-00004）（Shokz）5位ambie sound earcuffs（AM-TW02）（ambie）6位カバーレスでイヤホン