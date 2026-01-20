「川口市内の視察中にクルド人にクルマを追跡され、威嚇された」――そんな被害を訴え、刑事告訴をしていた地元議員らが年明け早々、記者会見をした。【現場写真を見る】議員たちが訴えたクルド人による監禁・威圧・侮蔑の“現場写真”会見では「刑事告訴を受け、警察は書類送検したものの、検察の出した結論は不起訴だった」という結果が報告された。議員らが会見の場で語った不満とは？『おどろきの「クルド人問題」』など