定年後の生活に不安を覚えている人は多い。60歳以上でも働ける仕事はあるのか。ライターの神舘和典さんによる『60歳からのハローワーク』（Hanada新書）より、解体業で日雇いを行ったエピソードを紹介する――。写真＝iStock.com／photovs※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／photovs■外国人移民が増えるほど必要になる仕事がある日本にいる外国人、移民が問題化している。正規の在留資格を持ち日本で暮らし働いている外国