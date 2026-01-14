東京・板橋区の公園で、人の頭の骨のようなものがみつかり、警視庁が詳しく調べています。午後1時40分ごろ、板橋区徳丸の赤塚公園で、「人骨のようなものが見つかった」と公園の職員から110番通報がありました。警視庁によりますと、職員が樹木の点検をしていたところ、人の頭蓋骨のようなものが見つかったということです。骨が見つかった場所は、公園内の立ち入り禁止区域で、一般の利用者が入ることはできないということです。警