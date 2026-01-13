Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１３日、静岡・藤枝市内の飽波（あくなみ）神社で必勝祈願を行った。選手とスタッフ約７０人が参加。願い事が書き込まれた絵馬を手に、集合写真に収まった元日本代表ＤＦの槙野智章新監督は「百年構想リーグでチームの基盤を作り、２６―２７シーズンでＪ１昇格へ突き進んで行く」と決意を新たにした。２月開幕の「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」では、元日本代表ＦＷのキング・カズこと三浦知良が所属するＪ３