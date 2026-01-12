バンダイのガシャポンから新商品「はりこになりたい犬 ならぶんです。」が登場！はりこ（張り子）とは、竹や木、粘土などで作った型に和紙などを何層も貼り重ねて立体物を成形した技法で、日本の伝統的な郷土玩具や民芸品に使われています。有名なものだと、“赤べこ”や“犬張り子”がありますが、「はりこになりたい犬 ならぶんです。」は、犬張り子をモチーフにしたミニフィギュアです。ラインナップは、しろ、あお、和風、ざる