中国のポータルサイト・捜狐にこのほど、「『名探偵コナン』の作者・青山剛昌がまたもや悪ノリか」と題した記事が掲載され、松田陣平の扱いに中国で批判が寄せられていると紹介された。記事は、「周知の通り、劇場版『名探偵コナン』シリーズは公開前から大々的にプロモーションを行うのが恒例だ。今年公開予定の劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』においては、メインキャラクターである萩原千速が当然ながらプロモーショ