１月11日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップのグループステージ第２節で、U-23オーストラリア代表が中国と対戦。０−１でまさかの敗戦を喫した。序盤はペースを握っていたものの、43分にセットプレーから先制を許したオーストラリアは、13本のシュートを放つもゴールをこじ開けられず。追いついたかに思われた終盤のゴールもハンドで取り消され、不覚をとった。この結果に、母国のファンは失望。SNS上では、次のよ