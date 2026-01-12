FKのこぼれ球を叩き込まれ、先制を許したオーストラリア。(C)AFC

　１月11日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップのグループステージ第２節で、U-23オーストラリア代表が中国と対戦。０−１でまさかの敗戦を喫した。

　序盤はペースを握っていたものの、43分にセットプレーから先制を許したオーストラリアは、13本のシュートを放つもゴールをこじ開けられず。追いついたかに思われた終盤のゴールもハンドで取り消され、不覚をとった。

　この結果に、母国のファンは失望。SNS上では、次のような厳しい声が上がった。
 
「失敗した世代」
「中国の選手にも遅れているのか」
「ひどい試合、相手を過小評価している」
「監督を解任しろ」
「技術もメンタリティもない。負け犬だ」
「５年後、オーストラリアはFIFAランキング100位に入るも難しいだろう」
「すべてのオーストラリアのユース代表チームに共通の問題がある。ファイナルサードでの驚くほど低いクオリティ」
「いつになったら、無能な監督を雇って、ゴミみたいなカリキュラムを使うのをやめられるんだ？」
「これまで見た中で最悪のサッカーだ、何が戦術だよ」

　中国に抜かれて２位に転落してオーストラリアは、グループステージ最終節で３位のイラクと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

