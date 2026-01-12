韓国のバッテリー大手3社が米国の電気自動車補助金廃止の余波により、2025年10−12月期は一斉に赤字に転落した。昨年まで電気自動車の一時的な需要停滞からの回復を期待していた韓国バッテリー3社は、今年はエネルギー貯蔵装置（ESS）に期待をかけるという方針だ。韓国バッテリー業界によると、LGエナジーソリューションは昨年10−12月期に1282億ウォン（約138億4894万円）の営業損失を記録したものと集計された。金融情報会社Fnガ