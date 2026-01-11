お笑い芸人のやす子が、1月10日夜、Xを更新。《心疲れました》と6文字だけつぶやいた投稿が波紋を広げている。「この日は『逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）が放送され、やす子さんも参戦。逃げ切れば賞金120万円という状況でしたが、ゲーム残り5分で確保され、惜しくも失敗に終わっていました」（芸能記者）冒頭のポストの投稿理由は『逃走中』にありそうだが、いったい何があったというのか。