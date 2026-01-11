お笑い芸人のやす子が、1月10日夜、Xを更新。《心疲れました》と6文字だけつぶやいた投稿が波紋を広げている。

「この日は『逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）が放送され、やす子さんも参戦。逃げ切れば賞金120万円という状況でしたが、ゲーム残り5分で確保され、惜しくも失敗に終わっていました」（芸能記者）

冒頭のポストの投稿理由は『逃走中』にありそうだが、いったい何があったというのか。

「番組が終盤に差しかかった夜10時52分、やす子さんはXで《喧嘩芸、4年前くらいからずっとタナカ先生でやってるんです》と投稿。続けて、《技術も芸もない私が言うのも恐れ多いですが猪狩さんは賢いし面白いし多才で心から尊敬してます》と、アイドルグループ『KEY TO LIT』の猪狩蒼弥さんへの感謝を記し、《バラエティ温かい目で見てね》と呼びかけていました。

番組内で、猪狩さんについてどう感じているか聞かれたやす子さんは、『全部の仕事で爪痕残そうとしてるところが､ちょっと､あのー､キツイかなぁ』と苦笑交じりにコメントしていたのです。

こうした発言が、一部の猪狩ファンによく思われず、SNSでの反応を受けての《心疲れました》だったのかもしれません」（芸能記者）

じつは、やす子と猪狩には “因縁” がある。それが、2025年12月に放送された『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）だ。猪狩がクイズに不正解した際、やす子が「だからデビューできないんだよ」とイジり、猛批判を浴びたのだ。当時の遺恨が、今回の受け止め方に影響した可能性もありそうだ。

「やす子さんの発言は、いずれも “喧嘩芸” の延長だったのでしょう。『デビューできない』というイジりや『爪痕を残そうとしている』というコメントも、相手を貶める意図はなく、《全力で行くとそれ以上に返してくださる》と評価しているからこその言葉のはず。ただ、ファン感情とのズレが生じてしまったようです」（同）

“人気アイドル” への発言が今回も波紋を呼んでしまったやす子。Xでは、《ネット見ないようにした方がいい》《やす子てめちゃくちゃエゴサしてるんだろうな、やめときゃいいのに》など、デジタルデトックスを促すポストも寄せられている。

盛り上げるためとはいえ、バラエティ番組での発言には注意が必要なようだ。