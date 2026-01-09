お笑いコンビ「9番街レトロ」が9日までに公式YouTubeチャンネルを更新。京極風斗(30)が飛行機で意識を失い、倒れていたことを明かした。京極は3、4日に体調不良で劇場ライブを休演。その体調不良について詳細に説明した。京極は東京から福岡への移動のために飛行機に乗っていたところ、急な悪寒に襲われたとし、「座って寝てて、起きた時にサーッと血の気が引いて。悪寒もあるけど汗もかいて、気分も悪くて」と状況を説明し