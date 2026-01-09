「何を学ぶか」より前に、「なぜ学ぶか」を考えたことがあるだろうか。独学やリスキリングを始めても、途中で挫折する人が多いのは、目的地の地図を描かずに旅を始めるからだ。『ULTRALEARNING 超・自習法』は、どんなスキルでも最速で身につけるための原則を解説した実践書であり、その最初の原則「メタ学習」では、学びの地図を描く方法を教えてくれる。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本