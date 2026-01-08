Netflix Japanの公式Xが更新され、『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』のNetflix世界独占配信スタートが発表された。あわせてダイジェスト映像も公開され、注目を集めている。 【動画】『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』ダイジェスト映像／【画像】佐久間大介が投稿したSnow Man × SixTONES“スノスト”ショット／佐久間大介・玉森裕太・松田元太・正門良規・塚田僚一が投稿した舞台裏ショット