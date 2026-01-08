Netflix Japanの公式Xが更新され、『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』のNetflix世界独占配信スタートが発表された。あわせてダイジェスト映像も公開され、注目を集めている。

【動画】『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』ダイジェスト映像／【画像】佐久間大介が投稿したSnow Man × SixTONES“スノスト”ショット／佐久間大介・玉森裕太・松田元太・正門良規・塚田僚一が投稿した舞台裏ショット

■STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト12組が集結、熱気あふれるステージを凝縮

映像は、会場を埋め尽くすペンライトの光と大規模なステージ演出が印象的なオープニングからスタート。Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、Travis Japan、中島健人、NEWS、Aぇ! group、Kis-My-Ft2、timelesz、SixTONES、なにわ男子、King ＆ Prince、Snow Manと、各アーティストのステージ模様がテンポよく映し出されていく。

SixTONESのパートでは、ステージ前方に噴き上がる火花演出と、奥行きを生かした立体的なステージ構成が目を引く。ファー衣装での力強いパフォーマンスに合わせ、照明やレーザーが交錯する迫力ある演出が印象的だ。

Snow Manのステージでは、楽曲に合わせて立ち上がる炎の演出が際立つ。横一列に並んだフォーメーションや、一糸乱れぬダンスで会場全体を引き込み、ラストはラウールが衣装をはらりとはだける演出で締めくくられた。

なお投稿では、「舞台裏を収めたメイキング映像は【2026年1月30日22時】Netflix世界独占配信！」と告知もされている。

SNSでは「一瞬で記憶よみがえった」「Snow Manの炎演出かっこよすぎる」「SixTONESのステージ迫力やばい」「鳥肌立つほどかっこいい」「みんなキラキラしてる」「ダイジェストですでに最高すぎる」といった声が上がっている。

