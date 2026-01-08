はたらく情報メディア『スタジオパーソル』では、「はたらくを、もっと自分らしく。」するために、さまざまなコンテンツをお届けしています。 14歳で突然の病に倒れ、現在も顔面麻痺などの障害のある生活をするしぶきさん（26歳）は、SNS総フォロワー数5.7万人のインフルエンサー。現在は双子の育児をしながら、ファッションや美容をありのままに楽しむ生き方を発信しています。 「今の夢は“障害のあるモデル