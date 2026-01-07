環境省は、２０２５年４〜１１月のツキノワグマとヒグマの捕獲数が、１万１２９０頭と１３６９頭の計１万２６５９頭（速報値）に上ったと発表した。直近２０年で１万頭を超えたのは初めてで、大量出没があった２３年度１年間の捕獲数９２７６頭を大きく上回り、最多となっている。都道府県別では、秋田県が２５６４頭で最も多く、福島県１５２８頭、北海道１３６９頭と続いた。同省は捕獲数急増の背景に、市街地など人の生活圏