大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、1月7日の放送に作家でエッセイストのサンドラ・ヘフェリンが出演。販売中の著書『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍！ ドイツ人の戦略的休み方』にちなみ、日本とドイツにおける仕事と休暇の違いについて語った。 大竹まこと「もう日本での生活のほうが長くなっているんですか？