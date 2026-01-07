ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 鈴木奈々 3億円豪邸の驚愕の頭金額をあっさり公表「18歳からお金を…… 鈴木奈々 ザ！世界仰天ニュース エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 鈴木奈々 3億円豪邸の驚愕の頭金額をあっさり公表「18歳からお金を…」 2026年1月7日 12時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 鈴木奈々が6日の「世界仰天ニュース」で、3億円新居の一部を公開した 「頭金は?」と聞かれ、「頭金1億5000万円」とあっさり告白 笑福亭鶴瓶も「たいしたもんや」と感心していた 記事を読む おすすめ記事 【独自】原子力規制庁スマホ、中国で紛失 非公表の職員名など漏えい可能性 2026年1月6日 21時21分 ハチミツ二郎が足の切断手術からTV復帰 草野球で代打も 有吉弘行ニコニコ、出川哲朗は涙 2026年1月6日 21時51分 中居正広の降板から1年『仰天ニュース』に新レギュラー加入…“戻る場所”喪失にファン嘆き 2026年1月6日 21時10分 漫画家の田辺洋一郎氏が謝罪「取引停止をさせていただきました」STU48は注意喚起 2026年1月7日 4時56分 7億円“時効”直前に…2024年の年末ジャンボ宝くじ1等当せん者が現れる 愛知・一宮市の売り場で販売 2026年1月6日 14時46分