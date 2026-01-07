「クラウンエステート」の“ホイールカバー”がスゴい！2025年3月にトヨタが発売した「クラウンエステート」は、現行「クラウン」のバリエーションのひとつで、ワゴンとSUVを融合させた「上質」「洗練」「余裕」と「機能性」を併せ持った一台です。そんなクラウンエステートでは、世界で初めて「ホイールフルオーナメント」を採用したことでも注目を集めました。【画像】超カッコいい！ これが世界初の「斬新ホイールカバー」