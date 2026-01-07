「パンダは本当に日本に必要？」東京・上野動物園の双子のパンダ・シャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）が、中国に返還される期限まで１ヵ月を切った。当初に予定されていた返還期限は２月20日だったことから、約１ヵ月の“前倒し”は日中関係の影響と見る向きも多い。しかし、同動物園を管轄する都建設局は’25年12月15日に開いた記者会見で、「中国側の検疫施設の受け入れ可能時期を調整した結果」「日程調整の期間としては通常の