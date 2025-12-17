恩賜上野動物園の人気者、双子のパンダ「シャオシャオ（雄）」と「レイレイ（雌）」が、2026年1月31日までに中国に返還されることがわかった。動物園を管轄する東京都の発表に様々な声が上がってーー。【写真】思ったよりもガッツリ立っていた！ 一世風靡した“元祖パンダ”当初に予定されていた返還期限は2026年2月20日とのことから、約1か月間の“前倒し”は日中関係の影響と見る向きも多い。しかし、都建設局は12月15日の会