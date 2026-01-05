参院は５日午前、２０２５年７月の参院選で当選した１２５人の「資産等報告書」を公開した。読売新聞社の集計によると、１人当たりの平均資産額（株式、貸付金、借入金を除く）は３０８２万円で、前回２２年の当選者平均２５３５万円を５４７万円上回った。資産が最も多かったのは自民党の古川俊治氏の５億８８５０万円で、国民民主党の原田秀一氏が４億３９２３万円、チームみらい党首の安野貴博氏が３億６０９８万円、日本保