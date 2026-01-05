◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日東京ドーム）さようなら、そしてありがとう新日本のエース――。「100年に1人の逸材」棚橋弘至（49）が26年のレスラー人生に終止符を打った。オカダ・カズチカ（38＝AEW）との引退試合は相手の必殺技「レインメーカー」を浴びて有終の美を飾ることができなかった。それでも東京ドームを超満員4万6913人で埋め尽くす念願を果たし、感涙の「10カウント」ゴングを聞いた。今後