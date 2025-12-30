2026年1月4日（日）、新日本プロレス『サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退』がついに開催。シリーズ初となるチケット“全席種完売”となった注目の大会――その第5試合では、柔道金メダリスト・ウルフアロンがついにデビュー戦を迎える。対戦相手はHOUSE OF TORTURE（以下、H.O.T）のEVIL。しかも、デビュー戦でいきなりNEVER無差別級王座に挑戦することに。2021年の東京オリンピッ