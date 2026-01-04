元AKB48のタレント西野未姫（26）が4日、自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿し、第2子を妊娠したことを発表した。西野は夫で極楽とんぼの山本圭壱（57）と長女とともに動画に登場。山本から「このたび山本家、もう1人家族が増えます」と発表された。続けて「第2子が安定期に入りました」とし、西野も笑顔で「なんと山本家が4人家族になります。今、おなかの中に赤ちゃんがいます。授かりました」と話した。出産予定は5月だといい

◆西野未姫が第2子妊娠を家族で報告