おすすめの2月の株主優待銘柄2月は、1年の中でも優待権利が確定する銘柄が4番目に多い月です。今回ご紹介する人気の優待銘柄ほど、投資家の注目が集まる可能性は高く、株価も上昇しやすい傾向があります。早いうちから注目しておきましょう。今のうちに買いたい2月の優待銘柄その1：吉野家ホールディングス＜9861＞【企業概要】牛丼の老舗。「吉野家」や「はなまるうどん」などを展開【単元株数】100株【最低購入金額】30万6100円