皇居で「新年一般参賀」が行われ、約6万人が訪れました。陛下は、「新年おめでとうございます。昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。本年が皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております」と述べられました。天皇皇后両陛下は上皇ご夫妻、愛子さま、秋篠宮ご夫妻、佳子さま、初めて出席された悠仁さまなど皇族方とともに