わが国の生命線である「ホルムズ海峡」が封鎖されて1カ月がたつ。原油の約9割をペルシャ湾からの輸入に頼る日本にとっては、まさに死活問題である。さらに、政府は何が起こるか予想のつかない中で、虎の子である石油備蓄を放出。ガソリン価格を1リットル170円に抑える補助金を支出している。こんな愚策を続けたら本当の危機がやって来る。そう警鐘を鳴らすのは、石油流通システムに詳しい小嶌（こじま）正稔氏（桃山学院大学経営