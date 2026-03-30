かんぽ生命などのロゴマークかんぽ生命保険が、保険選びの相談窓口「保険見直し本舗」を展開する保険見直し本舗グループ（東京）に出資する方向で最終調整していることが30日、分かった。出資額は数十億円とみられ、少数株主となる。商品提案力を強化するのが狙いだ。保険見直し本舗グループは2025年9月に米投資ファンドKKRの傘下に入った。外部資本を活用してサービスの品質やリスク管理体制を改善するとともに、保険相談窓口