3月5日にNintendo Switch 2（以下、スイッチ2と表記）向けに発売された『ぽこ あ ポケモン』が、わずか4日間で220万本を突破する大ヒットとなっている。国内販売だけで100万本を記録した背景には、日本で最も売れたゲーム『あつまれ どうぶつの森』の新作を待ち望むユーザー需要を巧みに取り込んだ"したたかな戦略"があった。後編では引き続き、スイッチ2をめぐる今後を読み解いていく。前編記事『発売4日で220万本『ぽこ あ ポケ