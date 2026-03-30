初めてデパートに足を踏み入れた日のこと、覚えていますか？ 少し背筋を伸ばして、場違いじゃないかと不安になりながらも、どこか誇らしい気持ちになるあの感覚。私もそうでした。義両親への挨拶を控え、「いいものを持ちなさい」と背中を押されて向かったコスメカウンター。けれどそこで、思いがけない出来事が起きたのです。それは“誰から買うかは、自分で決められるし人は変われる”と知るまでの話。これは、筆者