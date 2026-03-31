元AKB48で1児の母・板野友美（34）が29日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演。プロ野球界のママ友事情を明かした。【写真】「ともちんにそっくり！」3歳長女“ほぼ顔出し”の七五三ショット※家族写真は4枚めスタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで1児の母であるタレント・板野友美が登場。「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開された。「逆マウント」や「実家