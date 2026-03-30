『ゴールデンカムイ』最終章「暴走列車編」今冬放送オリコンニュース

「ゴールデンカムイ」最終章「暴走列車編」今冬に放送へ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 人気テレビアニメ「ゴールデンカムイ」の最終章「暴走列車編」
  • 今冬に放送され、最大最後のクライマックスで黄金を巡る物語が完結する
  • あわせて、暴走列車の姿を捉えたティザービジュアルも解禁された
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