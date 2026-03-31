俳優の速水もこみち（41）がきょう3月31日、所属している研音を退所すると発表した。【写真】速水もこみちの“直筆”「突然のご報告」直筆の文書を公開。「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ」と書き出し、「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。これまでを振り返り「10代後半で芸能界に入り、経験もなく