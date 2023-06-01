サッカー日本代表の森保一監督（５７）が３０日、国際親善試合イングランド戦（３１日＝日本時間４月１日、英ロンドン）の前日会見を試合会場のウェンブリースタジアムで行った。２８日のスコットランド戦（英グラスゴー）に１―０で勝利し、世界的強豪に挑むにあたり「非常にハードな試合になると思うが、Ｗ杯に向けてチームの積み上げができるように全力を尽くしたい。世界トップクラスのイングランドと戦う中で、Ｗ杯基準、