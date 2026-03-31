記事ポイント独自技術で測定ばらつきを大幅抑制し、熟練不要で誰でも安定した高精度な硬さ測定が可能20〜2,000HVの超広測定範囲で、純アルミから超硬合金まで幅広い金属材料に対応Bluetooth対応でスマートフォン・タブレットと連携し、測定結果をリモートで簡単に共有できる ダコタ・ジャパンは、第2世代のUCI硬さ計『Lab UCI Pro』を2026年3月25日より販売開始しました。独自技術によって測定値のばらつきを大幅に抑制し、熟