4月1日から新年度を迎えますが、春の“値上げラッシュ”が迫っています。物価の高騰が続く中、街の皆さんに節約術を聞いてきました。まもなく新年度を迎える中、4月に再びやってくる値上げラッシュ。その一方で、うれしい知らせも。食卓を支える野菜に値下がりの兆しが見えてきました。訪れたのは、安さが売りの東京・練馬区のスーパー「アキダイ」。アキダイ・秋葉弘道社長：（新タマネギは価格が）下がっている。3月の半ばまで10