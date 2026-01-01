埼玉県白岡市で1日午後、JR宇觥宮線の新白岡駅近くの踏切で列車と乗用車が衝突する事故があり、現在、宇都宮線の一部で運転を見合わせています。午後2時20分ごろJR宇觥宮線の新白岡駅近くの踏切で乗用車と列車が衝突しました。JR東日本によりますとこの事故で列車が脱線したとみられ、宇都宮線の東京駅から宇都宮駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。消防によりますと車に